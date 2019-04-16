Спикер Саратовской облдумы заработал в 2018 году на 250 тыс. больше
Спикер саратовской облдумы Александр Романов, который занял эту должность совсем недавно, в 2018 году свои доходы увеличил почти на 250 тыс. рублей по сравнению с 2017. В минувшем году он заработал 2 913 656 рублей, вместо 2 664 345.
Такие данные следуют из декларации Романова, опубликованной сегодня на сайте думы. Романов в эти годы возглавлял региональное отделение Пенсионного фонда РФ.
Незначительно подрос доход и супруги председателя регионального парламента, в 2018 году она заработала 272 753 рублей, что на 13 тыс. больше результата 2017 года.
Ездит спикер с супругой на прежней машине Toyota Land Cruiser Prado и на снегоходе Yamaha.
Недвижимости Романов не приобрел, довольствуется жилым домом (97,8 кв. м) и земельным участком с баней и сараями.
ИСТОЧНИК KP.RU