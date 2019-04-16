Спикер Саратовской облдумы заработал в 2018 году на 250 тыс. больше

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-16T15:08:46+03:00

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Спикер саратовской облдумы Александр Романов, который занял эту должность совсем недавно, в 2018 году свои доходы увеличил почти на 250 тыс. рублей по сравнению с 2017. В минувшем году он заработал 2 913 656 рублей, вместо 2 664 345.

Такие данные следуют из декларации Романова, опубликованной сегодня на сайте думы. Романов в эти годы возглавлял региональное отделение Пенсионного фонда РФ.

Незначительно подрос доход и супруги председателя регионального парламента, в 2018 году она заработала 272 753 рублей, что на 13 тыс. больше результата 2017 года.

Ездит спикер с супругой на прежней машине Toyota Land Cruiser Prado и на снегоходе Yamaha.

Недвижимости Романов не приобрел, довольствуется жилым домом (97,8 кв. м) и земельным участком с баней и сараями.

ИСТОЧНИК KP.RU