Школьник из Энгельса выстрелил в голову девочке

СЕГОДНЯ 10:46 2019-04-16T10:46:12+03:00

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В одной из школ Саратовской области вновь инцидент со стрельбой.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, ЧП произошло 12 апреля в 12:30 возле одной из школ Энгельса.

По предварительной информации, 13-летний мальчик выстрелил из пневматического пистолета в голову 16-летней школьницы.

Металлический шарик угодил в верхнюю челюсть пострадавшей и застрял в мягких тканях. Девочку госпитализировали.

По данному факту начата проверка.

Напомним, 5 марта в школе Саратова произошел похожий случай. Во время урока ОБЖ 12-летний ученик выстрелил в своего одноклассника из пневматической винтовки. Пуля попала тому в челюсть.

ИСТОЧНИК KP.RU