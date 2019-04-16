Радаев попросил прокуратуру и полицию разобраться в ситуации с заводом «Торэкс»

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-16T10:10:51+03:00

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Губернатор Валерий Радаев обратился в правоохранительные органы по ситуации, сложившейся вокруг саратовского завода «Торэкс»

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, Валерий Радаев направил обращение в ГУ МВД РФ области и органы прокуратуры с целью разобраться в ситуации, сложившейся вокруг саратовского завода «Торэкс».

Ранее в адрес главы региона было направлено обращение трудового коллектива компании «Торэкс», в котором говорилось о негативных последствиях имущественного спора, инициированного одним из соучредителей компании. Из-за этих действий на заводе, на котором работает около 1,2 тыс. человек, наблюдается неустойчивая финансово-хозяйственная ситуация.

Напомним, завод «Торэкс» является крупнейшим в России производителем металлических дверей. Предприятие было основано в 1990 году, специализируется на выпуске широкой номенклатуры металлических дверей из рулонной и листовой стали. Продукция компании поставляется более чем в 70 регионов РФ и страны СНГ.

Ранее «Комсомолка» писала о ситуации на заводе.

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ИСТОЧНИК KP.RU