Радаев попросил прокуратуру и полицию разобраться в ситуации с заводом «Торэкс»
Губернатор Валерий Радаев обратился в правоохранительные органы по ситуации, сложившейся вокруг саратовского завода «Торэкс»
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, Валерий Радаев направил обращение в ГУ МВД РФ области и органы прокуратуры с целью разобраться в ситуации, сложившейся вокруг саратовского завода «Торэкс».
Ранее в адрес главы региона было направлено обращение трудового коллектива компании «Торэкс», в котором говорилось о негативных последствиях имущественного спора, инициированного одним из соучредителей компании. Из-за этих действий на заводе, на котором работает около 1,2 тыс. человек, наблюдается неустойчивая финансово-хозяйственная ситуация.
Напомним, завод «Торэкс» является крупнейшим в России производителем металлических дверей. Предприятие было основано в 1990 году, специализируется на выпуске широкой номенклатуры металлических дверей из рулонной и листовой стали. Продукция компании поставляется более чем в 70 регионов РФ и страны СНГ.
Ранее «Комсомолка» писала о ситуации на заводе.
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ИСТОЧНИК KP.RU