Учредители завода стальных дверей «Торэкс» просят губернатора о помощи

В редакцию издания обратились учредители компании ООО «ТОРЭКС».

Предприниматели рассказали об очередном витке противостояния с группой захватчиков, уже несколько лет блокирующих нормальную работу предприятия, одного из крупнейших налогоплательщиков региона. Несколько лет в судах различных инстанций продолжается имущественный спор, который инициировал один из соучредителей компании, опираясь, как выяснили следователи, на документы, подделанные еще в 90-е годы.

О том, почему, несмотря на решение Верховного Суда и все доказательства преступной деятельности истца, объектом преследования со стороны правоохранителей до сих пор являются учредители «ТОРЭКСА», а само предприятие поставлено на грань банкротства, читайте в тексте открытого письма, направленного основателями компании Игорем Седовым, Сергеем Ивановым, Валерием Кузнецовым и Сергеем Ионовым в адрес губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Преступный умысел

«Уважаемый Валерий Васильевич! Мы, как организаторы и создатели ООО «ТОРЭКС», просим вас обратить внимание на ситуацию с нашим крупным и успешно развивавшимся предприятием России в своей отрасли по производству входных и противопожарных дверей, против которого группой юристов с сомнительной репутацией при поддержке должностных лиц ГУ МВД России по Саратовской области ведется прямая, целенаправленная работа по уничтожению предприятия путем несправедливого изъятия огромных денежных средств. Результатом их активных действий будет развал завода и увольнение 1200 человек - сотрудников предприятия, проживающих на территории Саратова, а также 12 тысяч человек, работающих в системе сбыта нашей продукции по всей России и за ее границами.

В период с 1993 по 1995 год Салават Мухитдинов, один из учредителей компании, будучи доверенным лицом руководителя Игоря Седова, в ходе подготовки правоустанавливающих документов приватизационного характера, не ставя в известность других участников общества, путем обмана подделал учредительные документы.

Это позволило ему признать за собой право на долю Общества в 31,5% вместо принадлежащих ему 9%. При этом оригиналы документов, которые должны были храниться в Обществе, Салават Мухитдинов уничтожил.

В 2015 году он подал заявление о выходе из Общества и выплате ему его доли в уставном капитале. На предложение Игоря Седова выплатить ему 226 миллионов рублей, что соответствовало доли в 9%, Мухитдинов ответил отказом и потребовал выплатить ему 600 миллионов рублей, что соответствовало доли в 31,5%.

Обнаружив после выхода Салавата Мухитдинова из Общества фальсификацию уставных документов, учредители компании обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, на основании которого 27 декабря 2016 года следственной частью СУ УМВД России по Саратову было возбуждено уголовное дело № 250313 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (подделка документов).

Одновременно с этим 02 февраля 2016 года бывший соучредитель подал исковое заявление в арбитражный суд Саратовской области с требованием о взыскании с ООО «ТОРЭКС» выплаты его доли в Обществе в размере 31,5%, в сумме 660 миллионов рублей. В феврале 2016 года Салават Мухитдинов умер, и право требовать выплаты его доли с ООО «ТОРЭКС» перешло к его жене Тамаре Мухитдиновой.

Фото предоставлены ООО «ТОРЭКС»

Следственная волокита

В течение 2016 года в ходе расследования уголовного дела следователем городского Следственного управления Тимченко были собраны достаточные доказательства совершения Салаватом Мухитдиновым преступных действий при приватизации ООО «ТОРЭКС». 28 октября и 18 ноября 2016 года следователем были вынесены постановления о привлечении Салавата Мухитдинова в качестве обвиняемого Уголовное дело готовилось к направлению в суд с обвинительным заключением.

Направление уголовного дела в отношении Мухитдинова в суд и его рассмотрение по существу явилось бы основанием для значительного снижения его исковых требований, так как было бы доказано, что доля Мухитдинова составляла бы не сфальсифицированные 31,5%, а фактические 9%.

В это время адвокат Тамары Мухитдиновой Володичев, бывший сотрудник ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области, используя свои связи в правоохранительных органах, добился того, что УСБ ГУ МВД России по Саратовской области начало проводить различные служебные проверки, оказывая давление на следователя Тимченко и ее непосредственного руководителя Буйновского. Итогом этих проверок стало увольнение Буйновского из ОВД и необоснованная передача в декабре 2016 года уголовного дела для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области, после чего должностными лицами следственного органа - начальником Главного следственного управления Андреем Бойко, его заместителем Овсянниковым, следователем Воробьевой - стали приниматься решения по незаконному и необоснованному прекращению уголовного дела и освобождению Салавата Мухитдинова от уголовной ответственности. Сразу же после передачи 17 декабря 2016 года уголовного дела в ГСУ следователь Воробьева, не проведя никаких следственных действий, не получив никаких дополнительных данных, уже 27-го числа вынесла постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления.

С декабря 2016 по август 2018 года следователем Воробьевой по уголовному делу настойчиво, шесть раз, полностью игнорируя все наши доводы о виновности Мухитдинова и указания надзирающих прокуроров, выносилось постановление о прекращении уголовного дела.

Таким образом, Тамара Мухитдинова и ее представители, пользуясь поддержкой должностных лиц ГУ МВД России по Саратовской области - начальника ГСУ Бойко, его заместителя Овсянникова, следователя Воробьевой, заместителя начальника УСБ Лукьянова, почти два года «тормозили» расследование уголовного дела № 250313, успешно выполнив свою основную задачу - добиться освобождения Салавата Мухитдинова от уголовной ответственности по делу № 250313 и, как следствие, закрепить за ним право получения доли в ООО «ТОРЭКС» в ходе разбирательства в арбитражном суде в размере 31,5% вместо принадлежащих ему по праву 9%.

Кроме этого, следователь Воробьева, при полной поддержке своего руководства в лице начальника ГСУ Бойко и его заместителя Овсянникова, почти год - с января по ноябрь 2017 года, препятствовала в реализации нашего законного права на ознакомление с материалами прекращенного уголовного дела. Отказы следователя Воробьевой в ознакомлении нас с материалами уголовного дела не давали нам возможность составить мотивированную, основанную на материалах уголовного дела жалобу на ее решение о прекращении уголовного дела.

Фото предоставлены ООО «ТОРЭКС»

Организованный наезд

Лишь благодаря принципиальной позиции прокуратуры Саратовской области, которая неоднократно указывала на законность нашего требования об ознакомлении с материалами прекращенного уголовного дела, в ноябре 2017 года мы смогли ознакомиться с уголовным делом.

После этого, еще почти год - до октября 2018 года, следователь Воробьева и ее руководители занимались явной волокитой при расследовании уголовного дела и полностью игнорировали наши жалобы.

Лишь благодаря вмешательству Генеральной прокуратуры РФ материалы уголовного дела были переданы для производства предварительного расследования в СУ СК РФ по Саратовской области. Однако это произошло только в октябре 2018 года, когда решение по арбитражному делу вступило в силу и ООО «ТОРЭКС» уже столкнулось с принудительным исполнением решения суда судебными приставами.

В интересах Тамары Мухитдиновой, желающей получить не принадлежащие ей денежные средства ООО «ТОРЭКС», действует организованная группа лиц, использующая целый арсенал сомнительных в своей законности действий, направленных на достижение поставленных ими целей, в том числе угрозы и попытки подкупа работников компании.

К этим лицам относятся юристы, имеющие славу рейдеров: Мирошин, Харзова и Ульянов, в отношении которого в настоящее время возбуждено уголовное дело, а также директор пензенского ООО «Бриз» Маркин, эксперт Попова, адвокат Володичев, сотрудник прокуратуры Жаднов. Кроме этого, со слов Жаднова, к числу лиц, осуществляющих поддержку Мухитдиновых, относятся сотрудник прокуратуры Пригаров и другие, неизвестные нам, высокопоставленные лица, которые, по словам Жаднова, «хорошо вложились и желают любым путем получить незаконно с ООО «ТОРЭКС» большие денежные средства. Мухитдинова - пешка, и она ничего не решает».

Все эти люди связаны между собой жаждой незаконного получения больших денег с ООО «ТОРЭКС». Об их тесной связи между собой говорит и тот факт, что двое из них - Харзова и директор ООО «Бриз» Маркин - в январе 2019 года вошли в состав совета директоров одного из крупнейших оборонных предприятий Саратова - ООО «СЭПО ЗЭМ». Считаем, что появление этих лиц в совете директоров неслучайно, так как указанные юристы-«рейдеры», как и в ситуации с нашей компанией, вряд ли думают о трудовом коллективе, им не интересно сохранение предприятия, им нужны только деньги, которые можно получить в результате развала предприятий.

Фото предоставлены ООО «ТОРЭКС»

Пиратский «Бриз»

Указанные лица, по нашему мнению, и «организовали» в рамках арбитражного процесса по делу № А57-1757/2016 по иску Салавата Мухитдинова к ООО «ТОРЭКС» увеличение исковых требований с 660 миллионов до 1,18 миллиарда рублей путем проведения сомнительной оценочной экспертизы в пензенском ООО «Бриз». Выбор этой пензенской фирмы для проведения оценочной экспертизы был явно неслучайным, так как Харзова хорошо знакома с директором этого «предприятия» Маркиным и легко могла решить вопрос о составлении «нужного» заключения по оценке. В ходе проведения экспертизы именно Ольга Харзова приезжала в «ТОРЭКС» с экспертом Поповой и директором ООО «Бриз» Маркиным для проведения оценочной экспертизы. В результате чего экспертом было составлено необоснованное заключение по оценке активов предприятия, на основании которого судья Саратовского арбитражного суда Михайлова вынесла решение взыскать с компании в пользу Тамары Мухитдиновой 1 миллиард 180 миллионов рублей. Взыскание таких денег с ООО «ТОРЭКС» поставило бы крест на самом существовании предприятия.

Фото предоставлены ООО «ТОРЭКС»

Двойной юрист

Следует отметить, что перед назначением оценочной экспертизы Ольга Харзова вошла к нам в доверие, обещая представлять наши интересы в арбитражном процессе по иску Мухитдинова и привлечь к защите наших интересов известного в Саратовской области Мирошина, обладающего широкими связями. От услуг Мирошина мы отказались, так как он не внушал доверия и запросил за свои услуги по представлению наших интересов 30 миллионов рублей. От ООО «ТОРЭКС» Харзовой была выдана соответствующая доверенность. С ней мы делились всей информацией по делу вплоть до вынесения судом первой инстанции решения по арбитражному делу по иску Мухитдинова. И только впоследствии мы узнали, что Харзова уже в это время действовала по доверенности Тамары Мухитдиновой в интересах последней.

И лишь в апелляционной инстанции, назначившей повторную экспертизу, которую проводил эксперт Балакин, оценка предприятия уменьшена до более-менее фактической, а сумма «раздутых» требований Мухитдиновых уменьшена до 400 миллионов рублей. Данную позицию апелляционного суда поддержали кассационный суд в Казани и Верховный Суд РФ. При этом и апелляционная, и кассационная инстанции, а также Верховный Суд РФ дали оценку заключению эксперта Балакина, признав его допустимым доказательством.

Кроме этого, необходимо отметить, что на решающем заседании в апелляционной инстанции в качестве представителя Мухитдиновой принимал участие Мирошин, который активно отстаивал позицию, что экспертиза Балакина недопустима, а экспертиза ООО «Бриз», оценившая долю Мухитдинова в фантастические 1,18 миллиарда рублей, является истинной.

Ставка на прессинг

Такое снижение взыскиваемой суммы по арбитражному делу, в совокупности с возникшим в октябре 2018 года риском еще более существенного снижения из-за активного расследования Следственным комитетом по Саратовской области уголовного дела № 250313 в отношении Мухитдинова С.М. привело к активизации действий представителей Тамары Мухитдиновой.

Непосредственно перед заседанием кассационной инстанции, в мае 2018 года, с целью опорочивания выводов эксперта Балакина, опять та же следователь Воробьева по надуманным основаниям возбудила уголовное дело в отношении эксперта Балакина за дачу заведомо ложного заключения по оценке ООО «ТОРЭКС». Однако данное постановление о возбуждении уголовного дела было отменено 15.05.2018 прокуратурой Саратовской области.

Новую попытку опорочить указанную экспертизу следователь Воробьева предприняла в сентябре 2018 года, перед рассмотрением арбитражного дела судьей Верховного Суда РФ, вновь возбудив уголовное дело № 11801630023000244 в отношении Балакина.

При этом одним из доказательств вины Балакина в даче ложного заключения эксперта, помимо показаний указанного юриста Ольги Харзовой, служит сомнительная записка с рукописным текстом, изъятая якобы у Балакина.

Как и в ходе расследования уголовного дела № 250313 в отношении Салавата Мухитдинова, следователь Воробьева при расследовании уголовного дела № 11801630023000244 в отношении Балакина «упрямо» игнорирует все имеющиеся существенные нарушения уголовно-процессуального закона и явные данные, свидетельствующие о фальсификации доказательств по данному делу, в том числе и указанной записки, так как данная записка не указана в протоколе обыска у Балакина в числе изъятого, а появляется у следователя только впоследствии.

Одновременно с этим следователь Воробьева, явно злоупотребляя своим служебным положением, выносит постановление о проведении обыска в ООО «ТОРЭКС» - на работающем большом предприятии с целью «изъятия образцов для сравнительного исследования». Учитывая обстоятельства проведения обыска и его инициатора - следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области Воробьеву, ранее неоднократно принимавшую необоснованные и незаконные решения по отношению к компании, полагаем, что фактической целью данного мероприятия является не заявленный в постановлении и поручении следователя на проведение обыска «поиск образцов почерка Емелина В.А., Седова И.В. и Седова В.И.», которые данные лица добровольно дали бы следователю по его первому требованию, а оказание морального давления на них как на лиц, непосредственно и активно отстаивающих интересы компании.

Все средства хороши

Кроме этого, есть основания полагать, что данное мероприятие является лишь началом нового витка незаконных действий со стороны некоторых недобросовестных сотрудников ГУ МВД России по Саратовской области и связанных с ними лиц по отношению к ООО «ТОРЭКС», цель которых - дискредитация лиц, активно защищающих предприятие, создание им препятствий к защите интересов ООО «ТОРЭКС», а, возможно, и лишение их свободы путем привлечения к уголовной ответственности на основании сфальсифицированных доказательств по уголовному делу № 11801630023000244.

Все это явно говорит о заинтересованности и желании Воробьевой и стоящих за ней должностных лиц ГУ МВД России по Саратовской области «помочь» Мухитдиновым и их представителям в незаконном завладении имуществом предприятия, так как у стороны Мухитдиновых остался только один шанс и механизм изменения решения арбитражного суда по делу № А57-1757/2016 - через уголовное дело в отношении Балакина добиться пересмотра решения арбитражного суда и значительно повысить свои исковые требования.

Кроме действий по уголовным и арбитражным делам, Мухитдинова и ее представители, собрав вокруг себя недобросовестных представителей СМИ, пытаются взбудоражить общественное мнение ложными публикациями в прессе, а также подавая массу сомнительных, по сути, заявлений в различные инстанции, всяческими способами создают проблемы предприятию в его деятельности.

В кругу врагов

Продолжительное время на основании ложных заявлений Тамары Мухитдиновой и при попустительстве, а иной раз и при поддержке должностных лиц правоохранительных органов идет самая настоящая травля Общества, арестованы банковские счета и имущество предприятия, что является препятствием к выплате заработной платы работникам, проводятся непрекращающиеся проверки, лихорадящие работу предприятия и ведущие в итоге к остановке предприятия.

В связи с проведением указанных проверок руководителям и работникам предприятия приходится отрываться от основной производственной деятельности из-за необходимости посещать правоохранительные органы для дачи пояснений. Мы вынуждены по каждой проверке предоставлять целые кипы различного рода документов. Нам приходится оправдываться при отсутствии какой-либо вины с нашей стороны.

Полагаем, что вышеперечисленных лиц, включая и должностных лиц правоохранительных органов, объединяет их личная заинтересованность в получении любыми способами значительных денежных средств от раздела компании.

Для достижения этой цели они готовы прибегнуть к любым средствам: ложь, фальсификация доказательств, незаконная деятельность, угрозы, шантаж, провокации, подача заведомо ложных заявлений в различные органы власти и управления в отношении учредителей компании и организации в целом с целью опорочить их, попытки возбудить уголовные дела, подкуп должностных лиц (по утверждению Харзовой в октябре 2017 года Мухитдиновой были выданы расписки на передачу им более 90 миллионов рублей за оказание помощи в изъятии из ООО «ТОРЭКС» не принадлежащих Мухитдиновым денежных средств).

В настоящее время данной группой лиц, прикрывающихся отстаиванием интересов Тамары Мухитдиновой, написано более 35 исков и заявлений в отношении компании и аффилированных лиц в различные инстанции, включая МВД РФ, прокуратуру, налоговую службу, Росфинмониторинг и другие органы. В числе прочего следующие заявления: об убийстве Седовым Мухитдинова путем возбуждения против последнего уголовного дела; о клевете и распространении недостоверных сведений в отношении Мухитдинова Седовым и другими учредителями и сотрудниками компании, а также с помощью средств массовой информации; о попытке хищения Седовым денежных средств Мухитдинова путем предоставления в правоохранительные органы фиктивных документов; о «серых» зарплатах на предприятии; о легализации преступных доходов. Только арбитражных процессов к аффилированным с ООО «ТОРЭКС» лицам по надуманным искам представителей Мухитдиновых насчитывается свыше пятнадцати.

Для создания выгодного для себя общественного мнения ими привлекаются недобросовестные СМИ, которым Тамара Мухитдинова и те, кто за ней стоит, предоставляют искаженную информацию в отношении нашей компании. В ООО «ТОРЭКС» периодически проводятся проверки, обыски, с помощью судебных приставов арестовывают счета Общества. Создавшаяся обстановка парализует работу и отрицательно сказывается на моральном климате работников предприятия.

Борьба за уничтожение

Идет прямая, целенаправленная работа по уничтожению нашего предприятия путем незаконного изъятия огромных денежных средств, не принадлежащих Мухитдиновой. Вслед за этим с большой долей вероятности может последовать банкротство рентабельного предприятия, что, в свою очередь, повлечет закрытие более тысячи рабочих мест, а Саратовская область лишится не только одного из крупнейших налогоплательщиков, но и бренда федерального масштаба, формирующего, по признанию губернатора Валерия Радаева, «имидж региона».

По оценкам экспертов, за последние два года произошло снижение объема выпускаемой продукции на 25%. У предприятия из-за арестов счетов, боязни наших поставщиков работать с нами в полную силу в результате сложившейся ситуации произошло снижение результатов деятельности по всем показателям. Дело идет к сокращениям рабочих мест.

Предприятие с 2018 года в результате неустойчивой финансово-хозяйственной деятельности вынуждено перейти на 4-дневную рабочую неделю и уже понесло убытки на сотни миллионов рублей. Мы вынуждены в соответствии с действующим законодательством компенсировать рабочим простои. Суммы компенсаций достигли нескольких десятков миллионов рублей.

Мы стали терять своих дилеров на рынке, а те в свою очередь вынуждены сокращать штаты. Возникшие проблемы могут привести к сокращению нескольких тысяч рабочих мест.

Выражаясь простым языком, пошла закономерная цепная реакция. Мы предвидим, что завод в 2019 году может прийти в полный упадок.

Расследование возобновлено

В настоящее время СУ СК России по Саратовской области по уголовному делу № 250313 принято решение о привлечении Салавата Мухитдинова в качестве обвиняемого, в том числе и по факту мошеннических действий по незаконному завышению своей доли в уставном капитале предприятия. ООО «ТОРЭКС» признано потерпевшим по делу.

В связи с этим мы не оставляем попыток приостановить исполнительное производство через арбитражный суд и судебных приставов-исполнителей, понимая, что если с нас в пользу Тамары Мухитдиновой будет взыскана полная сумма, определенная арбитражным судом без учета данных о расследовании уголовного дела № 250313 и приобретения Мухитдиновым доли в 31,5% в результате совершения преступления, то не только существование предприятия окажется под угрозой, но и впоследствии мы не сможем вернуть денежные средства, незаконно взысканные с нас в пользу одного физического лица - Мухитдиновой.

Но ни арбитражный суд, ни судебные приставы-исполнители на сегодняшний день не желают принимать во внимание наши доводы. Судебные приставы продолжают совершать активные действия по исполнению решения суда, хотя формально и законного, но не учитывающего то, что размер доли Салавата Мухитдинова в 31,5% определен неверно и значительно превышает его фактический размер.

Данные обстоятельства ставят под угрозу жизнедеятельность предприятия, его способность обеспечивать работой коллектив завода.

На основании изложенного просим обратить внимание на сложившуюся вокруг ООО «ТОРЭКС» ситуацию оказать содействие предприятию в его стремлении разрешить существующий корпоративный конфликт справедливо и не дать развалить работающий завод из-за меркантильных интересов недобросовестных лиц».

Копия открытого письма находится в распоряжении редакции. Обращаем внимание читателей, что изложенный в этом документе текст целиком и полностью является оценочным суждением ООО «ТОРЭКС» о ситуации вокруг предприятия.