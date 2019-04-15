«Самый честный чиновник России» в Саратовской области отредактировал скандальное фото

СЕГОДНЯ 08:13 2019-04-15T08:20:56+03:00

Фото на официальном сайте МО выглядело так еще недавно

Табличку для посетителей «денег нет, и не будет» на официальном сайте отретушировали

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На одном из российских развлекательных порталов в минувшие выходные появилась фотография чиновника из Саратовской области, после которой читатели назвали его «самым честным в стране».

Фото с главной страницы сайта Расковского муниципального образования Саратовского района, на котором изображен глава МО Александр Зотов в своем рабочем кабинете.

На столе у главы, помимо прочего, красуется табличка, обращенная к посетителям, с надписью «денег нет, и не будет».

Теперь табличка на фото ни о чем не информирует посетителей

После того как фото стало распространяться по соцсетям и СМИ, фотография на официальном сайте была отредактирована. Надпись на табличке заретушировали в графическом редакторе. Можно сравнить фото до и после.

Возможно, у главы с того момента просто появились деньги.

По данным посетителей кабинета главы, табличка до последнего времени была на месте.

Зотов является также депутатом Совета МО.

Главная страница сайта Расковского МО

- Открытость и доступность информации - одно из важных условий развития современного общества. Мы стараемся делать все, чтобы работа органов местного самоуправления была понятной и открытой. Надеюсь, что информация на сайте будет для ВАС полезной и интересной, — говорится в тексте под фото.

Поселок Расково назван в честь Марины Расковой - легендарной советской летчицы, Героя Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU