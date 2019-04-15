«Самый честный чиновник России» в Саратовской области отредактировал скандальное фото
На одном из российских развлекательных порталов в минувшие выходные появилась фотография чиновника из Саратовской области, после которой читатели назвали его «самым честным в стране».
Фото с главной страницы сайта Расковского муниципального образования Саратовского района, на котором изображен глава МО Александр Зотов в своем рабочем кабинете.
На столе у главы, помимо прочего, красуется табличка, обращенная к посетителям, с надписью «денег нет, и не будет».
Теперь табличка на фото ни о чем не информирует посетителей
После того как фото стало распространяться по соцсетям и СМИ, фотография на официальном сайте была отредактирована. Надпись на табличке заретушировали в графическом редакторе. Можно сравнить фото до и после.
Возможно, у главы с того момента просто появились деньги.
По данным посетителей кабинета главы, табличка до последнего времени была на месте.
Зотов является также депутатом Совета МО.
Главная страница сайта Расковского МО
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Поселок Расково назван в честь Марины Расковой - легендарной советской летчицы, Героя Советского Союза.
ИСТОЧНИК KP.RU