2019-04-15T08:20:56+03:00
Общество

«Самый честный чиновник России» в Саратовской области отредактировал скандальное фото

Табличку для посетителей «денег нет, и не будет» на официальном сайте отретушировали
Александр Уриевский
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Фото на официальном сайте МО выглядело так еще недавноФото на официальном сайте МО выглядело так еще недавно
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На одном из российских развлекательных порталов в минувшие выходные появилась фотография чиновника из Саратовской области, после которой читатели назвали его «самым честным в стране».

Фото с главной страницы сайта Расковского муниципального образования Саратовского района, на котором изображен глава МО Александр Зотов в своем рабочем кабинете.

На столе у главы, помимо прочего, красуется табличка, обращенная к посетителям, с надписью «денег нет, и не будет».

Теперь табличка на фото ни о чем не информирует посетителей

Теперь табличка на фото ни о чем не информирует посетителей

После того как фото стало распространяться по соцсетям и СМИ, фотография на официальном сайте была отредактирована. Надпись на табличке заретушировали в графическом редакторе. Можно сравнить фото до и после.

Возможно, у главы с того момента просто появились деньги.

По данным посетителей кабинета главы, табличка до последнего времени была на месте.

Зотов является также депутатом Совета МО.

Главная страница сайта Расковского МО

Главная страница сайта Расковского МО

- Открытость и доступность информации - одно из важных условий развития современного общества. Мы стараемся делать все, чтобы работа органов местного самоуправления была понятной и открытой. Надеюсь, что информация на сайте будет для ВАС полезной и интересной, — говорится в тексте под фото.

Поселок Расково назван в честь Марины Расковой - легендарной советской летчицы, Героя Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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