Саратовских курсантов Росгвардии строем проводили на Тотальный диктант

СЕГОДНЯ 20:05 2019-04-13T20:07:53+03:00

Марш на диктант в Саратове Фото: Екатерина Семенова

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Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы стал одним из адресов проведения «Тотального диктанта».

Кроме чиновников областного правительства и обычных саратовцев участие в нем приняли курсанты Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института национальной гвардии.

В зале диктанта курсанты заняли большую часть аудиторииФото: Екатерина СЕМЕНОВА

Участники диктанта в погонах заняли большее количество мест в зале. Но это не смутило депутата Юлию Литневскую, которая была одним из «диктаторов». Этот термин она специально подчеркнула, предупредив, что удалит шумных участников диктанта из зала.

Депутат облдумы Юлия ЛитневскаяФото: Екатерина Семенова

По окончании акции, курсанты под руководством офицеров, строем вернулись в казармы.

Военные добрались до соседнего вуза пешкомФото: Екатерина Семенова

ИСТОЧНИК KP.RU