Саратовских курсантов Росгвардии строем проводили на Тотальный диктант
Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы стал одним из адресов проведения «Тотального диктанта».
Кроме чиновников областного правительства и обычных саратовцев участие в нем приняли курсанты Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института национальной гвардии.
В зале диктанта курсанты заняли большую часть аудиторииФото: Екатерина СЕМЕНОВА
Участники диктанта в погонах заняли большее количество мест в зале. Но это не смутило депутата Юлию Литневскую, которая была одним из «диктаторов». Этот термин она специально подчеркнула, предупредив, что удалит шумных участников диктанта из зала.
Депутат облдумы Юлия ЛитневскаяФото: Екатерина Семенова
По окончании акции, курсанты под руководством офицеров, строем вернулись в казармы.
Военные добрались до соседнего вуза пешкомФото: Екатерина Семенова
ИСТОЧНИК KP.RU