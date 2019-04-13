2019-04-13T11:20:06+03:00
Происшествия

В центре Саратова горела многоэтажка с гостиницей

На тушение прибыли 14 машин
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Утром 13 апреля в Саратове произошел пожар в жилом доме по адресу Яблочкова 26/28.

Как сообщили «КП-Саратов», в девятиэтажном доме расположены несколько офисов и квартиры. Первые два этажа занимает гостиница «Богемия», которая еще не введена в эксплуатацию.

- Возгорание произошло на 2-м этаже, огонь охватил 30 кв.м площади. На место выезжали пожарно-спасательные подразделения по 2 номеру опасности - 14 единиц техники, 46 человек личного состава. К 11.06 пожар был полностью ликвидирован, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

В загоревшемся помещении находились 20 человек, строители. Они покинули здание самостоятельно, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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