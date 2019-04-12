2019-04-12T12:39:29+03:00
Общество

Панков: Праздник в честь Дня космонавтики получился душевным

Он поздравил всех земляков и пожелал стремиться к новым горизонтам
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков побывал на празднике в честь Дня космонавтики в Саратовской области и поделился своими впечатлениями в телеграм-канале «Пара слов».

- Душевный праздник получился в День космонавтики на месте приземления Гагарина. Валентина Владимировна Терешкова рассказала, как Юрий Гагарин угощал космонавтов саратовскими яблоками (думаю, они были из Хвалынска). А в это время над монументом покачал крыльями «Белый лебедь» и закладывали виражи асы энгельсской авиабазы. Спикер Госдумы Володин тепло рассказал, что значит Гагарин для всех жителей области. И сам космонавт считал нашу землю второй малой Родиной, и это обязывает нас ко многому. Наши ветераны пришли на праздник и пообщались с молодежью. Вместе возложили цветы к монументу. В этот солнечный день тоже поздравляю всех моих дорогих земляков. Желаю никогда не останавливаться на достигнутом и всегда стремиться к новым горизонтам, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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