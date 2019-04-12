Вячеслав Володин и Валентина Терешкова приняли участие в торжествах Дня космонавтики

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-12T12:17:04+03:00

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На Гагаринском поле сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, проходят торжества в честь первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

На праздник прибыли почетные гости — спикер Государственной думы России Вячеслав Володин и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Они посетили концертную программу, где дети рассказали со сцены историю жизни Юрия Гагарина, о его учебе в Саратовском техникуме, занятиях в аэроклубе ДОСААФ.

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- Именно с Саратовом связана моя болезнь, названия которой нет в медицине, — тяга к полетам, — были процитированы его слова.

Вячеслав Володин отметил заслуги Юрия Гагарина и Валентины Терешковой в деле освоения космоса. По его словам, саратовская земля притягивает — здесь приземлились первые космонавты планеты Юрий Гагарин и Герман Титов. А сейчас наша область «притянула» и Валентину Терешкову.

По словам губернатора Валерия Радаева, для саратовцев этот праздник важен вдвойне. Он назвал Саратовскую область космической гаванью.

С торжественными речами выступили также Игорь Левитин — помощник президента РФ и Александр Нерадько — руководитель Росавиации. Последний отметил, что скоро в созвездии аэропортов загорится новая звезда — «Гагарин» в Сабуровке.

ИСТОЧНИК KP.RU