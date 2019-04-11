2019-04-11T11:02:01+03:00
Происшествия

В Саратове двух адвокатов задержали при получении 5 млн рублей

Следствие считает, что они потребовали деньги от фирмы на прекращение уголовного дела
Екатерина Семенова
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В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении двух адвокатов.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, их подозревают в покушении на мошенничество.

Следствие считает, что с 1 марта по 4 апреля 2019 года адвокаты потребовали от предпринимателя 5 млн рублей. Средства, по их словам, будут направлены на прекращение уголовного дела.

Кроме того, еще 100 тыс. рублей должны быть переданы им на представительские и транспортные расходы.

По версии следствия, злоумышленники не собирались давать взятки за прекращение уголовного дела, а планировали их присвоить.

Представитель коммерческой фирмы, поверив адвокатам, 15 марта отдал 100 тыс. рублей, а позже сообщил об этом в правоохранительные органы. При передаче 5 млн рублей 4 апреля адвокаты были задержаны сотрудниками УФСБ.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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