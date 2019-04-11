Володин с рабочей поездкой посещает Саратовскую область
В планах - встречи в Саратове и Энгельсе
Вячеслав Володин посетит Саратов и ЭнгельсФото: Александр Уриевский
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Сегодня и завтра, 11 и 12 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин будет работать в своем избирательном округе - Саратовской области.
В планах - встречи с жителями, обсуждение развития Саратовской агломерации, вопросов сохранения объектов историко-культурного наследия, посещение строительных площадок.
ИСТОЧНИК KP.RU