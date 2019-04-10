2019-04-10T15:51:49+03:00
Общество

Минпром: Завод «Роберт Бош Саратов» частично переведен на плавающий график занятости

Речь о банкротстве не идет
Екатерина Семенова
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В сборочном цехе заводе в Энгельсе ООО «Роберт Бош Саратов»В сборочном цехе заводе в Энгельсе ООО «Роберт Бош Саратов»
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В министерстве промышленности и энергетики Саратовской области прокомментировали ситуацию с заводом ООО «Роберт Бош Саратов».

- В связи с существенным сокращением объема экспортных поставок в 2019 году по отношению к 2018 году и в рамках поставленной головной компанией задачи по сохранению высококвалифицированного потенциала на ООО «Роберт Бош Саратов» введен на период апрель-май текущего года плавающий график занятости работников определенных специальностей (в основном инженерно-технического состава). В период отпуска по инициативе администрации за работником сохраняется две трети среднемесячного заработка, согласно трудового законодательства.

При этом о какой бы то ни было остановке или закрытии предприятия, его банкротстве речи не идет.

Министерство промышленности и энергетики области держит ситуацию на контроле и готово оказать любую поддержку в рамках своих полномочий и действующего законодательства, — подчеркнули в минпроме.

Напомним, ранее начали появляться слухи о возможном закрытии завода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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