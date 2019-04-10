Саратовцы опасаются массового закрытия промышленных предприятий

СЕГОДНЯ 08:19 2019-04-10T08:19:20+03:00

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Жители Саратова бьют тревогу, опасаясь массового закрытия предприятий.

За минувшие сутки, например, в соцсетях начала распространяться информация, что грозит закрытие таких крупных предприятий, как кондитерская фабрика в Саратове и завод Bosh в Энгельсе. При этом многие жители считают это неподтвержденными слухами или даже провокацией.

Кроме того, продолжается ситуация с банкротством «Саратовского радиоприборного завода». По предварительной информации, на месте бывших производственных корпусов может быть построена частная медицинская клиника. Тем не менее, в министерстве промышленности и энергетики разрабатывают планы по перекредитованию завода для сохранения кадров и исполнения гособоронзаказа в 2019 году.

До конца года окончательно уйдет из Саратовской области табачная фабрика. Как сообщили «КП-Саратов» в минпроме, в настоящее время активно выводится оборудование на производственную площадку БАТ Россия в Санкт-Петербурге. Ожидается, что окончательно производство в Саратове будет остановлено к 31 декабря 2019 года. Перед работниками соблюдаются все социальные гарантии, предлагаются варианты трудоустройства.

Комментарий минпрома по заводу Bosh ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU