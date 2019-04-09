Саратовский «Автодор» проиграл «Локомотиву-Кубани» на последних минутах
Саратовская команда практически лишается шансов на выход в плей-офф
Изменить размер текста:
В матче Лиги ВТБ 9 апреля саратовский баскетбольный «Автодор» на выезде проиграл «Локомотиву-Кубани». Игра завершилась со счетом 95:91.
Самым результативным игроком в саратовской команде стал Девид Кравиш, набравший 21 очко.
Следующая игра в Лиге ВТБ для «Автодора» пройдет 14 апреля в Саратове против «Нижнего Новгорода».
Положение в турнирной таблице говорит о том, что выйти в стадию плей-офф для саратовской команды теперь будет крайне сложно.
ИСТОЧНИК KP.RU