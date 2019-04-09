Саратовский «Автодор» проиграл «Локомотиву-Кубани» на последних минутах

9 Апр 21:36 2019-04-09T21:39:28+03:00

Саратовская команда практически лишается шансов на выход в плей-офф

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В матче Лиги ВТБ 9 апреля саратовский баскетбольный «Автодор» на выезде проиграл «Локомотиву-Кубани». Игра завершилась со счетом 95:91.

Самым результативным игроком в саратовской команде стал Девид Кравиш, набравший 21 очко.

Следующая игра в Лиге ВТБ для «Автодора» пройдет 14 апреля в Саратове против «Нижнего Новгорода».

Положение в турнирной таблице говорит о том, что выйти в стадию плей-офф для саратовской команды теперь будет крайне сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU