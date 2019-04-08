В Саратове обнаружили выброшенные медкарты и документы с личными данными врачей и пациентов
Прокуратура проводит проверку мусора от осуществления медицинской деятельности
Свалка медкарт и медотходов. Фото прокуратуры Саратовской области
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В Саратове во дворах аварийных домов найдены медкарты и документы на медработников.
На улице во дворе двух аварийных домов по улицам Соляная и Московская в Саратове обнаружены медицинские отходы, а также документация на пациентов и работников организации. Мусор, образуемый от осуществления медицинской деятельности, найден и в помещениях этих пустующих аварийных домов.
Прокуроры в Волжском районе уже начали проверку несанкционированной свалки. Они оценят класс опасности отходов, и вычислят лиц, устроивших это «складирование».
ИСТОЧНИК KP.RU