В Саратове обнаружили выброшенные медкарты и документы с личными данными врачей и пациентов

СЕГОДНЯ 16:39 2019-04-08T16:53:57+03:00

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В Саратове во дворах аварийных домов найдены медкарты и документы на медработников.

На улице во дворе двух аварийных домов по улицам Соляная и Московская в Саратове обнаружены медицинские отходы, а также документация на пациентов и работников организации. Мусор, образуемый от осуществления медицинской деятельности, найден и в помещениях этих пустующих аварийных домов.

Прокуроры в Волжском районе уже начали проверку несанкционированной свалки. Они оценят класс опасности отходов, и вычислят лиц, устроивших это «складирование».

ИСТОЧНИК KP.RU