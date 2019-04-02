У столовой саратовского правительства арестовали имущество
Предприятие имеет долги по налогам на сумму 148 тыс. рублей
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В Саратове арестовали имущество ГУП «Губернское», которое кормит в столовой на Московской, 72 население и работников власти области.
- Предприятие имеет долги по налогам на 148 тыс. рублей и добровольно их не выплачивает, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.
В итоге из-за этого прокурор решил санкционировать арест имущества неплательщика.
Напомним, в декабре 2018 предприятие обязали погасить 141 тыс. рублей долга перед своими работниками.
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ИСТОЧНИК KP.RU