У столовой саратовского правительства арестовали имущество

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-02T12:56:03+03:00

Предприятие имеет долги по налогам на сумму 148 тыс. рублей

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В Саратове арестовали имущество ГУП «Губернское», которое кормит в столовой на Московской, 72 население и работников власти области.

- Предприятие имеет долги по налогам на 148 тыс. рублей и добровольно их не выплачивает, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.

В итоге из-за этого прокурор решил санкционировать арест имущества неплательщика.

Напомним, в декабре 2018 предприятие обязали погасить 141 тыс. рублей долга перед своими работниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU