Столовая областного правительства задолжала работникам 141 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-29T10:33:02+03:00

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По итогам прокурорской проверки директора ГУП «Губернское» обязали вернуть рабочим более 141 тыс. рублей долга по зарплате.

- Установлено, что своих денег не получали 19 человек, которые работали в ГУП «Губернское». Это деньги за октябрь, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Кроме того, от прокурора Волжского района директор столовой получил два представления.

Его привлекли к административной ответственности — выплатить штраф в 15 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры рабочие получили обещанную зарплату. ГУП «Губернское» занимается организацией питания в правительстве Саратовской области и Саратовской областной думе.