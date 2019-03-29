Саратовская полиция ищет катающихся на трамвае школьников

СЕГОДНЯ 18:41 2019-03-29T18:41:14+03:00

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В Саратове полиция начала проверку по поводу катания школьников на крыше трамвая.

- Правоохранители устанавливают обстоятельства опасного для жизни инцидента и ищут его участников. Руководителям служб главка даны соответствующие поручения, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Напомним, сегодня, 29 марта, в соцсети появилось видео, на котором запечатлено, как один из детей едет на крыше трамвая, а второй держится за сцепку вагонов. Транспорт в это время мчится по рельсам.

ИСТОЧНИК KP.RU