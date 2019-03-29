2019-03-29T15:53:42+03:00
Общество

Саратовские школьники катаются на крыше трамвая

Об этом сообщили очевидцы
Дарья Вострикова
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Сегодня, 29 марта, очевидцы разместили в группе «Саратов онлайн» видео, где запечатлен необычный отдых школьников.

На кадрах отчетливо видно, как один из детей решил полежать на крыше трамвая, а второй вцепился в сцепку.

Все это маленькие пассажиры проделывают во время того, как транспорт мчится по Ленинскому району.

Такая ситуация не оставила неравнодушными горожан.

Пользователь Юрий Морозов заметил, что на крыше трамвая ребята могут «прожариться» от встречи с контактным проводом. Его поддержали другие комментаторы записями «будущий фарш» и «будущий кебаб».

Пользователь Артем Исмаилов, наоборот, с радостью добавил, что дети 90-х возвращаются.

Школьники на трамвае.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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