2019-03-21T19:13:41+03:00
Происшествия

Саратовский минстрой прокомментировал возбуждение дела в отношении одного из руководителей

Чиновники сообщили, что сами обратились в полицию, когда обнаружили расхождения в бухгалтерской отчетности
Екатерина Семенова
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В минстрое Саратовской области прокомментировали информацию полиции о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя одного из учреждений министерства строительства и ЖКХ.

- В ходе камеральной проверки годовой бюджетной отчетности одного из подведомственных минстрою учреждений выявлены расхождения по данным бухгалтерского учета. В связи с чем министерство обратилось в правоохранительные органы с просьбой о проведении проверки исполнения государственного контракта, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Как сообщили «КП-Саратов» в полиции, по версии следствия, подозреваемый досрочно выплатил коммерческой фирме 42 млн рублей за поставку оборудования для биологической очистки сточных вод. Фирма обязательства не исполнила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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