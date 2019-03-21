2019-03-21T17:27:29+03:00
Происшествия

В Саратовской области фирма не поставила очистное оборудование на 42 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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ГУ МВД Саратовской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя одного из учреждений министерства строительства и ЖКХ.

Как сообщили «КП-Саратов» в полиции, по версии следствия, подозреваемый досрочно выплатил коммерческой фирме сумму 42 млн рублей за поставку оборудования для биологической очистки сточных вод. Оно предназначалось на один из строящихся объектов Саратовской области.

При этом после оплаты контракта фирма не исполнила своих обязательств.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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