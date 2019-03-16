Логинов и Поршнев принесли «бронзу» сборной России в эстафете
Александр Логинов и Никита Поршнев, саратовские спортсмены, которые выступают за сборную России, завоевали «бронзу» на чемпионате мира.
Биатлонисты пришли третьими в эстафете, которая прошла в городе Эстерсунд.
Вторыми стали немцы, а победа досталась норвежской сборной.
Кроме Логинова и Поршнева эстафету пробежали Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко.
По мнению специалистов, именно Александр Логинов сумел добиться высокого результата, воспользовавшись ошибками французского спортсмена Мартена Фуркада. Примечательно, что ранее Логинов завоевал «серебро» в спринтерской гонке.
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ИСТОЧНИК KP.RU