2019-03-16T20:06:50+03:00
Спорт

Логинов и Поршнев принесли «бронзу» сборной России в эстафете

Наша команда уступила немцам и норвежцам
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Александр Логинов и Никита Поршнев, саратовские спортсмены, которые выступают за сборную России, завоевали «бронзу» на чемпионате мира.

Биатлонисты пришли третьими в эстафете, которая прошла в городе Эстерсунд.

Вторыми стали немцы, а победа досталась норвежской сборной.

Кроме Логинова и Поршнева эстафету пробежали Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко.

По мнению специалистов, именно Александр Логинов сумел добиться высокого результата, воспользовавшись ошибками французского спортсмена Мартена Фуркада. Примечательно, что ранее Логинов завоевал «серебро» в спринтерской гонке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Первый тренер биатлониста Логинова: В сборной бегут кто понравился, а не те, кто заслужил

По мнению Екатерины Халиуллиной, главный тренер сборной предпочитает тех, кто быстро бегает, а не тех, кто хорошо стреляет

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове в столкновении пяти машин пострадал ребенок
Под Саратовом ВАЗ сбил двух пешеходов
В центре Саратова мужчина разбился насмерть во время ремонта крыши
Сладжана Эрич не помогла «Протон-Саратов» выиграть
В Саратове ожидается сильный туман
Lifan задним ходом сбил ребенка в Саратове
В Саратове сотрудника оператора сотовой связи будут судить за незаконный доступ к данным
Сладжана Эрич заявлена на игру «Протон-Саратов»
Саратовский бензин АИ-92 — самый дорогой в ПФО
В Саратове обнаружили фальшивые деньги
Саратовцы напуганы поющей молитвы женщиной в черном
В Саратове подросток украл у девятилетней девочки телефон за 20 тыс. рублей
Грузовик перевернулся после столкновения с такси в Балакове
Детские смеси поступят в Саратов с понедельника, каши уже имеются
Взрыв разнес трансформаторную подстанцию в Саратове
На ночном пожаре в Балакове погибли пожилые супруги
Need for Speed в Энгельсе: ГИБДД пришлось открыть стрельбу для задержания авто
В Саратовской области начались перебои с детским питанием
В энгельсской сауне задержаны три проститутки
На пожаре в Балакове погибли мужчина и женщина