Биатлонист Александр Логинов взял «серебро» чемпионата мира

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-11T11:59:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошлую субботу, 9 марта, в Швеции прошли гонки чемпионата мира по биатлону.

Начинавший карьеру в Саратове лидер сборной России Александр Логинов финишировал вторым в спринтерской гонке. Спортсмен отстрелял два рубежа «на ноль», но ему не хватило скорости.

На следующий день, 10 марта, он финишировал 14-м в гонке преследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Первый тренер биатлониста Логинова: В сборной бегут кто понравился, а не те, кто заслужил

По мнению Екатерины Халиуллиной, главный тренер сборной предпочитает тех, кто быстро бегает, а не тех, кто хорошо стреляет

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU