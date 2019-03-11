2019-03-11T11:59:04+03:00
Общество

Биатлонист Александр Логинов взял «серебро» чемпионата мира

Соревнования прошли в Швеции
Дарья Вострикова
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В прошлую субботу, 9 марта, в Швеции прошли гонки чемпионата мира по биатлону.

Начинавший карьеру в Саратове лидер сборной России Александр Логинов финишировал вторым в спринтерской гонке. Спортсмен отстрелял два рубежа «на ноль», но ему не хватило скорости.

На следующий день, 10 марта, он финишировал 14-м в гонке преследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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