Задержанный за взятку замначальника энгельсской полиции отпущен

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-15T15:35:16+03:00

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В Энгельсе замначальника полиции не стали отправлять под арест, несмотря на обвинения в получении взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, вместо этого суд отпустил его на свободу, наложив полугодовой запрет на совершение ряда действий.

Ранее «КП-Саратов» сообщала, что сотрудник органов, по версии следствия, просил у родственников задержанного по подозрению в убийстве, 50 тыс. рублей. Когда он получил через посредника заявленную сумму, его задержали сотрудники УФСБ и отдела собственной безопасности.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU