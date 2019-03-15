Задержанный за взятку замначальника энгельсской полиции отпущен
Суд ограничил его в свободе
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В Энгельсе замначальника полиции не стали отправлять под арест, несмотря на обвинения в получении взятки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, вместо этого суд отпустил его на свободу, наложив полугодовой запрет на совершение ряда действий.
Ранее «КП-Саратов» сообщала, что сотрудник органов, по версии следствия, просил у родственников задержанного по подозрению в убийстве, 50 тыс. рублей. Когда он получил через посредника заявленную сумму, его задержали сотрудники УФСБ и отдела собственной безопасности.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU