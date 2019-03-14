СУ СК: Замначальника полиции Энгельса обещал скрыть убийство за 50 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-14T10:13:40+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, расследование началось в отношении сотрудника полиции, а также посредника.

По предварительной версии, в июле 2018 года был убит житель одного из населенных пунктов. Полиция начала розыск подозреваемых и установила причастность к преступлению трех жителей поселка Ровное.

Следствие считает, что замначальника отдела полиции «Энгельсское» состоял в дружеских отношениях со знакомым семьи одного из подозреваемых. Он потребовал от своего приятеля рассказать, что готов скрыть убийство за вознаграждение 50 тыс. рублей.

Семья подозреваемого согласилась и 21 августа состоялась передача взятки. Этот факт был выявлен сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД и Управления ФСБ.

Сейчас полицейский задержан, ведется расследование. Как уточнили в ГУ МВД, начата служебная проверка, если его вина подтвердится, он будет уволен, а его руководство — привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU