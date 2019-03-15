Сгоревший в Саратове трамвай не подлежит восстановлению
В МУПП «СГЭТ» прокомментировали инцидент
Вагоне не подлежит влосстановлению. Фото соцсетей
Изменить размер текста:
Руководство МУПП «Саратовгорэлектротранс» прокомментировало инцидент с возгоранием вагона трамвая.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», вагон загорелся в районе остановки «улица Соколовая», на пути от «Навигатора».
Пассажиры экстренно эвакуировались из охваченного пламенем вагона, на место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание и произвели проливку.
По данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», вагон восстановлению не подлежит.
ИСТОЧНИК KP.RU