Сгоревший в Саратове трамвай не подлежит восстановлению

СЕГОДНЯ 12:18 2019-03-15T12:18:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководство МУПП «Саратовгорэлектротранс» прокомментировало инцидент с возгоранием вагона трамвая.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», вагон загорелся в районе остановки «улица Соколовая», на пути от «Навигатора».

Пассажиры экстренно эвакуировались из охваченного пламенем вагона, на место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание и произвели проливку.

По данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», вагон восстановлению не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU