Горящий трамвай в Саратове тушили 20 минут
Вагон выгорел полностью
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Горящий трамвай в Саратове потушен.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило дежурному в 11:14.
Горел вагон маршрута №3 напротив корпуса СГАУ, остановка «улица Соколовая». Пассажиры экстренно эвакуировались из вагона самостоятельно. Пострадавших нет.
Трамвай тушили пять человек личного состава МЧС. Площадь возгорания составила 10 кв. метров. Ликвидировать пожар удалось в 11:35.
По свидетельству очевидцев, вагон выгорел полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU