Горящий трамвай в Саратове тушили 20 минут

СЕГОДНЯ 11:26 2019-03-15T11:26:08+03:00

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Горящий трамвай в Саратове потушен.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило дежурному в 11:14.

Горел вагон маршрута №3 напротив корпуса СГАУ, остановка «улица Соколовая». Пассажиры экстренно эвакуировались из вагона самостоятельно. Пострадавших нет.

Трамвай тушили пять человек личного состава МЧС. Площадь возгорания составила 10 кв. метров. Ликвидировать пожар удалось в 11:35.

По свидетельству очевидцев, вагон выгорел полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU