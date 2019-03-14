В Саратовской области дома скончалась 16-летняя девушка, которую ранее не стали госпитализировать

СЕГОДНЯ 18:54 2019-03-14T18:54:02+03:00

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Сегодня, 14 марта, в районном поселке Духовницкое Саратовской области дома умерла 16-летняя девушка. Ранее медики ее неоднократно осматривали, но госпитализировать не стали.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, в местную поликлинику 16-летняя девушка обратилась еще 12 марта. Участковый педиатр зафиксировал симптомы простудного заболевания и отправил пациентку на амбулаторное лечение – на дому.

На следующий день ребенку стало хуже и ей вызвали «скорую». Медики сделали девушке уколы и уехали, не став госпитализировать.

Утром 14 марта состояние больной резко ухудшилось, появилась отдышка. Повторно вызванная бригада «скорой помощи» по приезду смогла лишь констатировать смерть девушки.

Сейчас проверку ведет следственный отдел по городу Балаково СУ СКР по Саратовской области

- Проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти девочки. Будет истребована медицинская документация, опрошен медицинский персонал, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU