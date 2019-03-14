СМИ: Задержан гендиректор энгельсского завода «Тролза»
По предварительной версии, его подозревают в коррупционном преступлении
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В Саратовской области задержан гендиректор троллейбусного завода «Тролза» в Энгельсе Иван Котовицкий. Якобы его подозревают в попытке дачи взятки.
В СУ СКР не отрицают этот факт, но официальную информацию пообещали подготовить в течение дня. При этом в ведомстве отметили, что те сведения, которые сейчас распространяются в ряде СМИ, частично искажены.
Напомним, ранее, во время актива Энгельсского района 27 февраля, губернатор Валерий Радаев заявил о приостановке производства на «Тролзе».
ИСТОЧНИК KP.RU