СМИ: Задержан гендиректор энгельсского завода «Тролза»

СЕГОДНЯ 10:19 2019-03-14T10:37:59+03:00

По предварительной версии, его подозревают в коррупционном преступлении

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В Саратовской области задержан гендиректор троллейбусного завода «Тролза» в Энгельсе Иван Котовицкий. Якобы его подозревают в попытке дачи взятки.

В СУ СКР не отрицают этот факт, но официальную информацию пообещали подготовить в течение дня. При этом в ведомстве отметили, что те сведения, которые сейчас распространяются в ряде СМИ, частично искажены.

Напомним, ранее, во время актива Энгельсского района 27 февраля, губернатор Валерий Радаев заявил о приостановке производства на «Тролзе».

ИСТОЧНИК KP.RU