2019-03-14T12:07:23+03:00
Общество

Грязь на полу, стеклах и стенах в маршрутке возмутила саратовских чиновников

Еще во время прошлой проверки инспекторам не понравился салон
Дарья Вострикова
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Сегодня, 14 марта, по поручению главы города Михаила Исаева чиновники вне очереди проинспектировали маршрут №56, который ходит между улицами Техническая и Грибова. Напомним, последний раз их визит в эту маршрутку был 7 марта.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, водитель транспорта был вежлив и не нарушал правил дорожного движения, однако большую часть времени говорил по телефону без использования гарнитуры.

Салон оказался с изношенными сидениями, замусоренным и забрызганным грязью на полу, стеклах и стенах.

По словам пассажиров, интервал движения у транспорта небольшой.

В целом, жалобы на работу маршрута №56 отсутствуют.

Все выявленные замечания переданы в МКУ «Транспортное управление» для их последующего устранения перевозчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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