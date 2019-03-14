Грязь на полу, стеклах и стенах в маршрутке возмутила саратовских чиновников

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-14T12:07:23+03:00

Еще во время прошлой проверки инспекторам не понравился салон

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 марта, по поручению главы города Михаила Исаева чиновники вне очереди проинспектировали маршрут №56, который ходит между улицами Техническая и Грибова. Напомним, последний раз их визит в эту маршрутку был 7 марта.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, водитель транспорта был вежлив и не нарушал правил дорожного движения, однако большую часть времени говорил по телефону без использования гарнитуры.

Салон оказался с изношенными сидениями, замусоренным и забрызганным грязью на полу, стеклах и стенах.

По словам пассажиров, интервал движения у транспорта небольшой.

В целом, жалобы на работу маршрута №56 отсутствуют.

Все выявленные замечания переданы в МКУ «Транспортное управление» для их последующего устранения перевозчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU