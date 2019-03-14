Грязь на полу, стеклах и стенах в маршрутке возмутила саратовских чиновников
Сегодня, 14 марта, по поручению главы города Михаила Исаева чиновники вне очереди проинспектировали маршрут №56, который ходит между улицами Техническая и Грибова. Напомним, последний раз их визит в эту маршрутку был 7 марта.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, водитель транспорта был вежлив и не нарушал правил дорожного движения, однако большую часть времени говорил по телефону без использования гарнитуры.
Салон оказался с изношенными сидениями, замусоренным и забрызганным грязью на полу, стеклах и стенах.
По словам пассажиров, интервал движения у транспорта небольшой.
В целом, жалобы на работу маршрута №56 отсутствуют.
Все выявленные замечания переданы в МКУ «Транспортное управление» для их последующего устранения перевозчиком.
ИСТОЧНИК KP.RU