Инспекторы саратовской мэрии прокатились на маршрутке №56
Им не понравилась замусоренность салона
Замусоренный салон 56-й маршрутки
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В Саратове по поручению главы города Михаила Исаева продолжаются инспекционные поездки на общественном транспорте.
- В этот раз был проверен маршрут №56, курсирующий от стадиона Спартак до Технической улицы через центр, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Выяснилось, что микроавтобусы идут по графику, водитель выдает билеты, вежлив, не нарушает ПДД. Однако инспекторам не понравилась замусоренность салона.
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ИСТОЧНИК KP.RU