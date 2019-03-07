Инспекторы саратовской мэрии прокатились на маршрутке №56

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-07T10:26:27+03:00

Им не понравилась замусоренность салона

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В Саратове по поручению главы города Михаила Исаева продолжаются инспекционные поездки на общественном транспорте.

- В этот раз был проверен маршрут №56, курсирующий от стадиона Спартак до Технической улицы через центр, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Выяснилось, что микроавтобусы идут по графику, водитель выдает билеты, вежлив, не нарушает ПДД. Однако инспекторам не понравилась замусоренность салона.

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ИСТОЧНИК KP.RU