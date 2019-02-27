Губернатор Радаев заявил о приостановке производства троллейбусов в Энгельсе
Причина остановки производства троллейбусов на энгельсском предприятии «Тролза» - отсутствие заказов. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев в ходе заседания актива Энгельсского района 27 февраля.
Сейчас производство троллейбусов остановлено из-за отсутствия заказов, а 800 работников, в том числе дочерних предприятий, отправлены в вынужденные отпуска.
- Считаю, что собственнику необходимо принять исчерпывающие меры по поиску источников для пополнения оборотных средств. В свою очередь, профильному зампреду и главе района нужно проработать возможность загрузки предприятия, в том числе за счет взаимодействия с крупными холдингами, например, КАМАЗом», – цитирует губернатора Радаева его пресс-служба.
ИСТОЧНИК KP.RU