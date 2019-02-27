2019-02-27T21:14:57+03:00
Экономика

Губернатор Радаев заявил о приостановке производства троллейбусов в Энгельсе

По данным, озвученным на активе района, 800 работников отправлены в отпуска
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Причина остановки производства троллейбусов на энгельсском предприятии «Тролза» - отсутствие заказов. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев в ходе заседания актива Энгельсского района 27 февраля.

Сейчас производство троллейбусов остановлено из-за отсутствия заказов, а 800 работников, в том числе дочерних предприятий, отправлены в вынужденные отпуска.

- Считаю, что собственнику необходимо принять исчерпывающие меры по поиску источников для пополнения оборотных средств. В свою очередь, профильному зампреду и главе района нужно проработать возможность загрузки предприятия, в том числе за счет взаимодействия с крупными холдингами, например, КАМАЗом», – цитирует губернатора Радаева его пресс-служба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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