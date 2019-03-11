МЧС: Жильцам дома с провалившейся крышей эвакуация не требуется
ЧП случилось 10 марта на улице Навашина
Неочищенная крыша не выдержала тяжести снега
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В МЧС отреагировали на публикации в СМИ и сообщения соцсетей – проверили факт обрушения кровли пятиэтажного дома №18 на улице Навашина.
Там 10 марта под тяжестью снежных масс провалилось внутрь чердака несколько квадратных метров шиферного покрытия.
По данным МЧС, обрушилось перекрытие на площади 36 кв. м.
- Дом частично расселенный, в здании заселены первый и второй этажи. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, угрозы дальнейшего обрушения тоже. Эвакуация не требуется, — сообщили в региональном ГУ МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU