2019-03-11T07:23:46+03:00
Происшествия

МЧС: Жильцам дома с провалившейся крышей эвакуация не требуется

ЧП случилось 10 марта на улице Навашина
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Неочищенная крыша не выдержала тяжести снегаНеочищенная крыша не выдержала тяжести снега
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В МЧС отреагировали на публикации в СМИ и сообщения соцсетей – проверили факт обрушения кровли пятиэтажного дома №18 на улице Навашина.

Там 10 марта под тяжестью снежных масс провалилось внутрь чердака несколько квадратных метров шиферного покрытия.

По данным МЧС, обрушилось перекрытие на площади 36 кв. м.

- Дом частично расселенный, в здании заселены первый и второй этажи. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, угрозы дальнейшего обрушения тоже. Эвакуация не требуется, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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