В Саратове расчистили вход в заваленное снегом почтовое отделение
Здание на Новокрекингской, 16 в Заводском районе Саратова почистили от снега.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФПС области, там находится отделение «Почты России» №22.
Ранее сообщалось, что жители Саратова не могут попасть в здание, так как вход завален снегом и глыбами льда.
В УФПС сообщили, что кровлю очистили.
- После того, как снегоуборочные работы были завершены, сотрудники УФПС приступили к расчистке прилегающей территории. Через несколько часов, то есть к обеду этого дня, вход в отделение стал доступен для клиентов. Сейчас никаких преград, препятствующих доступу на почту, нет, — подчеркнули на «Почте России».
Отделение работает в штатном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU