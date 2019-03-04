В Саратове расчистили вход в заваленное снегом почтовое отделение

СЕГОДНЯ 08:56 2019-03-04T09:22:31+03:00

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Здание на Новокрекингской, 16 в Заводском районе Саратова почистили от снега.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФПС области, там находится отделение «Почты России» №22.

Ранее сообщалось, что жители Саратова не могут попасть в здание, так как вход завален снегом и глыбами льда.

В УФПС сообщили, что кровлю очистили.

- После того, как снегоуборочные работы были завершены, сотрудники УФПС приступили к расчистке прилегающей территории. Через несколько часов, то есть к обеду этого дня, вход в отделение стал доступен для клиентов. Сейчас никаких преград, препятствующих доступу на почту, нет, — подчеркнули на «Почте России».

Отделение работает в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU