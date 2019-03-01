Заводчане боятся ходить за письмами на четвереньках
Вчера, 28 февраля, горожанка Наталия Киселева в группе Заводской Online Саратов пожаловалась на опасный вход в 22-е отделение почты в Заводском районе Саратова.
- Летом там вечно помойка. А сейчас туда только на четвереньках заползать, никак иначе. Я в шоке от увиденного, — вторит ей Татьяна Дмитриева.
В курс ситуации вошел официальный представитель «Почты России» в социальных сетях Дмитрий Маркин. Он попросил уточнить дату, время и место съемки.
Еще один саратовец Павел Горбов заметил, что обледенелый вход это не самое ужасное. Он еще помнит, когда дверь открывалась на 25-30 см и бабушки были вынуждены с очень большим трудом попадать внутрь.
ИСТОЧНИК KP.RU