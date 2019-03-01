Заводчане боятся ходить за письмами на четвереньках

СЕГОДНЯ 13:07 2019-03-01T13:31:45+03:00

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Вчера, 28 февраля, горожанка Наталия Киселева в группе Заводской Online Саратов пожаловалась на опасный вход в 22-е отделение почты в Заводском районе Саратова.

- Летом там вечно помойка. А сейчас туда только на четвереньках заползать, никак иначе. Я в шоке от увиденного, — вторит ей Татьяна Дмитриева.

В курс ситуации вошел официальный представитель «Почты России» в социальных сетях Дмитрий Маркин. Он попросил уточнить дату, время и место съемки.

Еще один саратовец Павел Горбов заметил, что обледенелый вход это не самое ужасное. Он еще помнит, когда дверь открывалась на 25-30 см и бабушки были вынуждены с очень большим трудом попадать внутрь.

ИСТОЧНИК KP.RU