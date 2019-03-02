Отключена вода на Ломоносва и 4 Прокатной
Восстановиь водоснабжение обещают к полуночи
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Новые повреждения на водоводе 2 марта приведут к возможным перебоям с холдной водой в домах по улице Ломоносова и 4 Прокатной. Об это сообщили в ООО "КВС".
- Изменены параметры холодного водоснабжения абонентам улиц Ломоносова от улицы Загороднева до улицы 4-я Прокатная (нечетные номера домов), а также на 4 Прокатной от улицы Ломоносова до проспекта Строителей (четные номера домов), - сообщили в компании.
Вернуть нормальный режим водоснабжения обещают ориентировочно к полуночи.
ИСТОЧНИК KP.RU