В слетевшем под Саратовом в кювет авто пострадала пассажирка
Авария случилась в Советском районе
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В Советском районе Саратовской области утром 1 марта с трассы слетел автомобиль.
ДТП произошло в 06:30 на 102 км автодороги Р-228. По данным ГИБДД, 60-летний мужчина за рулем «Лады Гранта» не справился с управлением.
Машину занесло и она слетела с дороги в кювет. В результате аварии пострадала 68-летняя пассажирка автомобиля. Прибывшие на место ДТП медики ее госпитализировали.
Всего за минувшие сутки по данным ГИБДД, в Саратовской области произошло 4 ДТП, из которых 3 – наезды на пешеходов. Дважды пешеходы попали под колеса в темное время суток, один из них погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU