Ночью в Энгельсе полиция задерживала проституток

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-02T08:59:51+03:00

Правоохранители установили, что женщины занимались сексом за деньги

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В полночь в первый день весны полицейские в Энгельсе выявляли оказание интим-услуг

Жриц любви, 38-летнюю женщину и ее 27-летнюю подругу сотрудники полиции зстали в квартире дома по улице Полтавская. Правоохранителями установлено, что там они оказывали интимные услуги за вознаграждение.

На каждую из женщин составлен административный протокол. Им грозит денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU