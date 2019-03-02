Ночью в Энгельсе полиция задерживала проституток
Правоохранители установили, что женщины занимались сексом за деньги
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В полночь в первый день весны полицейские в Энгельсе выявляли оказание интим-услуг
Жриц любви, 38-летнюю женщину и ее 27-летнюю подругу сотрудники полиции зстали в квартире дома по улице Полтавская. Правоохранителями установлено, что там они оказывали интимные услуги за вознаграждение.
На каждую из женщин составлен административный протокол. Им грозит денежный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU