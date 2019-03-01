2019-03-01T17:00:13+03:00
Происшествия

Снежная лавина с крыши упала на двух женщин в центре Саратова

Пострадавшие получили травмы
Екатерина Семенова
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В центре Саратова — очередное падение надели с крыши дома на прохожих.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП произошло на пересечении улиц Кутякова и Чапаева.

Снежная лавина накрыла двух проходящих под домом женщин. Пострадавшие получили травмы. На место выехали оперативники.

Напомним, сегодня днем в Энгельсе упавшая глыба льда серьезно травмировала женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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