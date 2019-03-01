Снежная лавина с крыши упала на двух женщин в центре Саратова
Пострадавшие получили травмы
Изменить размер текста:
В центре Саратова — очередное падение надели с крыши дома на прохожих.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП произошло на пересечении улиц Кутякова и Чапаева.
Снежная лавина накрыла двух проходящих под домом женщин. Пострадавшие получили травмы. На место выехали оперативники.
Напомним, сегодня днем в Энгельсе упавшая глыба льда серьезно травмировала женщину.
ИСТОЧНИК KP.RU