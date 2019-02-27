2019-02-27T11:22:41+03:00
Общество

Водочная компания в Саратове запускала продукцию в нелегальный оборот

Суд не стал лишать ее лицензии из-за отсутствия последствий
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Арбитражный суд Саратовской области отменил решение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) об аннулировании лицензии ООО «Саратовская ликеро-водочная компания» (СЛВК).

Компанию уличили в продаже алкогольной продукции, информации о которой нет в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

ООО «СЛВК» обратилось в арбитражный суд с иском к Росалкогольрегулированию.

Проверка показала, что период весны и лета 2017 года компания торговала алкоголем — водка «Русская Аляска» различных видов производства ООО «Первый Волжский Вино-Водочный Комбинат» — с федеральными специальными марками, которые были нанесены в 2013 году. При этом сами бутылки были произведены в 2016 году, чего объективно быть не может.

Росалкогольрегулирование посчитал это основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке.

- Принимая во внимание незначительность данного нарушения, факт отсутствия вредных последствий, угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для аннулирования действия лицензии, — сообщили в Арбитраже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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