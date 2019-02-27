Количество выявленных поддельных купюр в Саратовской области снизилось на 20%

СЕГОДНЯ 08:09 2019-02-27T08:19:17+03:00

Объем банковских вкладов за год увеличился на 6%

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Кредитный рынок в Саратовской области характеризовался увеличением — более чем на 20% — и улучшением качества банковского кредитного портфеля. Об этом стало известно 26 февраля на совещании в саратовском ГУ Банка России по итогам работы финансового сектора региона в 2018 году. В нем приняли участие губернатор области Валерий Радаев, представители Волго-Вятского ГУ Банка России, кредитных, микрофинансовых и страховых организаций, контролирующих и правоохранительных органов.

Ряд позитивных тенденций был отмечен и в сфере страхования.

- В регионе налажено взаимодействие со страховыми компаниями, работающими в сегменте ОСАГО, и уполномоченными правоохранительными органами. Совместными силами ведется борьба со страховым мошенничеством. В частности, благодаря этому ситуация с доступностью полисов ОСАГО и убыточностью в Саратовской области находится на приемлемом уровне, — отметила управляющий отделением Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России Екатерина Бирюкова.

В прошлом году сохранилась тенденция к снижению количества выявленных поддельных банкнот. По сравнению с 2017 годом их число сократилось на 20% — до 259.

ИСТОЧНИК KP.RU