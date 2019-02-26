Женщина в Саратове объявила голодовку, потому что ей неудобно добираться с детьми в поликлинику

26 Февр. 17:54 2019-02-27T15:28:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Одна из жительниц Октябрьского района Саратова 25 февраля объявила голодовку из-за закрытия инфекционной больницы №6 и предполагаемого закрытия поликлиники №10. В тот же вечер ее навестили врачи.

Присланные Минздравом медики осмотрели женщину и ее несовершеннолетних детей. Состояние их признано удовлетворительным, сама женщина также не жаловалась на здоровье.

- На вопрос, что стало мотивом ее решения, она ответила, что ей неудобно добираться до поликлинического отделения пятой инфекционной больницы. Других претензий не было.

Учитывая адрес места ее фактического проживания — в районе пересечения улиц Рабочая и Провиантская, всю необходимую медицинскую помощь ее детям предложено получать в зоне более приемлемой транспортной доступности — в первой детской городской поликлинике на улице Чапаева, 14/26, — сообщили в министерстве.

При этом в Минздраве подчеркнули, что за пациентом остается вопрос выбора, куда обращаться за первичной медико-санитарной помощью.

Напомним, представители местных жителей выступили против намечаемой Минздравом оптимизации поликлиники №10 и состоявшегося в прошлом году закрытия детской инфекционной больницы №6.

ИСТОЧНИК KP.RU