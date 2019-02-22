В Саратове закрыли дорогу на Кумысную поляну
Движение из Заводского района невозможно из-за снежных заносов
Закрыта дорога на Кумысную поляну. Фото соцсетей
Изменить размер текста:
В Саратове перекрыта дорога на Кумысную поляну.
Как сообщили «КП-Саратов» автомобилисты, движение стоит в сторону Заводского района в сторону Ленинского.
Очевидцы сообщают, что там идет расчистка трассы от снега.
В ГИБДД области подтвердили, что в связи со сложными погодными условиями, на дороге образовались снежные заносы. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции перекрыли дорогу для проведения работ.
ИСТОЧНИК KP.RU