В Саратове закрыли дорогу на Кумысную поляну

СЕГОДНЯ 15:26 2019-02-22T15:26:35+03:00

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В Саратове перекрыта дорога на Кумысную поляну.

Как сообщили «КП-Саратов» автомобилисты, движение стоит в сторону Заводского района в сторону Ленинского.

Очевидцы сообщают, что там идет расчистка трассы от снега.

В ГИБДД области подтвердили, что в связи со сложными погодными условиями, на дороге образовались снежные заносы. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции перекрыли дорогу для проведения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU