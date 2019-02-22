Под поселком Горный задержан нелегальный охотник
Мужчина находился в угодьях с ружьем
Изменить размер текста:
В Краснопартизанском районе Саратовской области сотрудники полиции и экспертом отдела комитета охотничьего хозяйства провели рейд в рамках операций «Антикриминал» и «Биосфера».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, во время проверки были выявлены нарушения правил охоты 37-летним мужчиной, жителем поселка Горный.
Оказалось, что мужчина не в охотничий период находился на территории угодий в семи километрах западнее Горного. При себе у него имелось гладкоствольное ружье ИЖ-12 16-го калибра.
Составлен административный протокол.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
У поселка Ждановка задержали убийц зайцев
Они привлечены к ответственности
ИСТОЧНИК KP.RU