Под поселком Горный задержан нелегальный охотник

СЕГОДНЯ 08:45 2019-02-22T08:46:35+03:00

Мужчина находился в угодьях с ружьем

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В Краснопартизанском районе Саратовской области сотрудники полиции и экспертом отдела комитета охотничьего хозяйства провели рейд в рамках операций «Антикриминал» и «Биосфера».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, во время проверки были выявлены нарушения правил охоты 37-летним мужчиной, жителем поселка Горный.

Оказалось, что мужчина не в охотничий период находился на территории угодий в семи километрах западнее Горного. При себе у него имелось гладкоствольное ружье ИЖ-12 16-го калибра.

Составлен административный протокол.

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ИСТОЧНИК KP.RU