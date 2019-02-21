У поселка Ждановка задержали убийц зайцев

СЕГОДНЯ 13:10 2019-02-21T13:18:43+03:00

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В Саратовской области росгвардейцы вместе с полицейскими и представителями комитета охотничьего хозяйства и рыболовства провели рейд по охотникам.

- В ходе мероприятия правоохранители задержали двух мужчин, которые незаконно отстреливали зайцев. У одного из нарушителей изъяли незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье и две тушки убитых животных, — рассказали «КП-Саратов» в областной Росгвардии.

Убийц животных привлекли к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU