Пенсионер в Саратове отдал мошенникам за лечение ног 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:19 2019-02-21T10:55:47+03:00

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Пенсионеру в Саратове продали дорогую мазь, потом пообещали компенсацию за некачественный товар и снова обманули.

Неизвестный мошенник по телефону предложил получить 64-летнему жителю Ленинского района компенсацию в размере 200 тыс. рублей за некачественный товар.

Пенсионер охотно согласился, потому что дорогая мазь с прополисом, которую он покупал еще год назад, боль в ногах так и не сняла. Звонивший пояснил, что для получения компенсации требуется сделать выплату. Мошенники «доили» доверчивого мужчину почти месяц.

- Действуя по указаниям звонившего, с января по февраль этого года саратовец перевел на неизвестные карты в общей сложности более 1,5 млн рублей. После этого злоумышленники перестали выходить на связь, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU