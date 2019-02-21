Пенсионер в Саратове отдал мошенникам за лечение ног 1,5 млн рублей
Пенсионеру в Саратове продали дорогую мазь, потом пообещали компенсацию за некачественный товар и снова обманули.
Неизвестный мошенник по телефону предложил получить 64-летнему жителю Ленинского района компенсацию в размере 200 тыс. рублей за некачественный товар.
Пенсионер охотно согласился, потому что дорогая мазь с прополисом, которую он покупал еще год назад, боль в ногах так и не сняла. Звонивший пояснил, что для получения компенсации требуется сделать выплату. Мошенники «доили» доверчивого мужчину почти месяц.
- Действуя по указаниям звонившего, с января по февраль этого года саратовец перевел на неизвестные карты в общей сложности более 1,5 млн рублей. После этого злоумышленники перестали выходить на связь, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU