Две женщины госпитализированы от падения сосульки в Саратове

СЕГОДНЯ 14:05 2019-02-18T14:43:35+03:00

На Московской от падения сосульки пострадали две женщины. Фото Полина Малинская

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От падения сосульки с крыши дома на Московской улице пострадали две женщины, уточнили «КП-Саратов» в Минздраве области.

Одной гражданке 36 лет, другой — 57. Обе госпитализированы в горбольницу №1 с травмами средней степени тяжести.

Напомним, днем 18 февраля на головы прохожих упал пласт льда с крыши дома на Московской, 23, где расположен «Медицинский Di Центр».

ИСТОЧНИК KP.RU