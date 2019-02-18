Две женщины госпитализированы от падения сосульки в Саратове
У обеих травмы головы
На Московской от падения сосульки пострадали две женщины. Фото Полина Малинская
Изменить размер текста:
От падения сосульки с крыши дома на Московской улице пострадали две женщины, уточнили «КП-Саратов» в Минздраве области.
Одной гражданке 36 лет, другой — 57. Обе госпитализированы в горбольницу №1 с травмами средней степени тяжести.
Напомним, днем 18 февраля на головы прохожих упал пласт льда с крыши дома на Московской, 23, где расположен «Медицинский Di Центр».
ИСТОЧНИК KP.RU