Постапокалиптический Саратов попал в игру Metro
Пользователи нашли сходство с реальностью
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Саратов появился в компьютерной игре Metro.
На карте отчетливо видны названия населенных пунктов — Саратов, Ртищево, Балашов и другие.
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Также пользователи считают, что многие локации схожи с саратовскими пейзажами. В соцсетях жители города шутят, что некоторые районы Саратовской области и сейчас выглядят как после апокалипсиса.
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- Узнаете родные места? Тут и мост из «Завчика» в «Мясик», и промышленные районы Саратова, и пригород. Конечно, по локации большего всего похоже на «Мясик» энгельсский, — написал в «Типичном Саратове» один из игроков Metro Exodus.
ИСТОЧНИК KP.RU