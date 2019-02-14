Мэр Саратова снова поехал в час пик на трамвае
Мэр Саратова Михаил Исаев в День влюбленных возобновил свои поездки на общественном транспорте. Как и обещал он на недавней встрече с журналистами, личные поездки по самым востребованным маршрутам продолжатся.
Сегодня корреспондент «КП-Саратов» увидел мэра в трамвае маршрута №3. Исаев сел в вагон на остановке «Мирный переулок» и отправился в направлении Сенного рынка и далее – в Ленинский район. Конечная остановка маршрута – 6 Дачная. Мэр поехал без сопровождения подчиненных.
Напомним, трамвай №3 часто останавливался из-за снегопадов, а вчера его движение было парализовано на полдня из-за коммунальной аварии на улице Одесская, после чего рельсы заковало в лёд.
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ИСТОЧНИК KP.RU