Мэр Саратова снова поехал в час пик на трамвае

СЕГОДНЯ 17:59 2019-02-14T18:08:29+03:00

Мэр Саратова Михаил Исаев поехал с работы на трамвае Фото: Александр Уриевский

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Мэр Саратова Михаил Исаев в День влюбленных возобновил свои поездки на общественном транспорте. Как и обещал он на недавней встрече с журналистами, личные поездки по самым востребованным маршрутам продолжатся.

Сегодня корреспондент «КП-Саратов» увидел мэра в трамвае маршрута №3. Исаев сел в вагон на остановке «Мирный переулок» и отправился в направлении Сенного рынка и далее – в Ленинский район. Конечная остановка маршрута – 6 Дачная. Мэр поехал без сопровождения подчиненных.

Напомним, трамвай №3 часто останавливался из-за снегопадов, а вчера его движение было парализовано на полдня из-за коммунальной аварии на улице Одесская, после чего рельсы заковало в лёд.

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ИСТОЧНИК KP.RU