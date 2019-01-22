Мэр Саратова пытался проехать в трамвае №3, но тот застрял

СЕГОДНЯ 13:00 2019-01-22T13:07:44+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев проехал на трамвае №6, который ходит из Поливановки на 6-ю Дачную.

Свои впечатления глава города описал в «Инстаграме».

- Чтобы в очередной раз оценить пропускную способность дорог и ситуацию с уборкой города, сегодня совершил инспекционную поездку из поселка Поливановка. В 7:10 сел на конечной остановки трамвая №6, на котором проехал до улицы Гвардейская. Во время следования по данному маршруту ко мне обратился саратовец, который попросил провести работы по очистке дороги от снега и наледи по улице Чайковского. Этот вопрос я незамедлительно дал на проработку главе администрации Ленинского района Ладе Мокроусовой, которая ехала в транспорте вместе со мной, — написал Исаев.

На 6-й Дачной он пересел на трамвай №3, который является одним из самых популярных в Саратове и соединяет Ленинский район с Крытым рынком. Во время пробок этот маршрут фактически единственный способ добраться до центра города.

- Но из-за того, что вагоны встали на пересечении Астраханской и Московской по причине неисправности состава, вышел возле Губернского рынка и проследовал пешком до улицы Московская, где пересел на автобус межмуниципального маршрута.

В трамвае №3 пообщался с женщиной, которая рассказала о проблемах расчистки улицы Мира. Данный адрес также был незамедлительно отправлен в работу, — сообщил мэр города.

Продолжительность его поездки составила один час и 20 минут.

- На мой взгляд, она выдалась продуктивной, так как удалось пообщаться с горожанами, выслушать их вопросы и просьбы. Отмечу, что все они взяты на контроль и будут в дальнейшем проработаны. Кроме того, в связи с неудовлетворительным состоянием трамвайных остановок по пути следования данных маршрутов, мной поручено в максимально кратчайшие (сроки — прим. ред.) произвести их расчистку, — сообщил Михаил Исаев.

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